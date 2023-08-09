В Москве сантехник умер на глазах у клиентки

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В Москве сантехник скончался прямо во время выполнения работ, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, трагедия произошла утром 8 августа. 26-летний мужчина прибыл по вызову, чтобы устранить неполадки в квартире москвички.
Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь мужчине и только констатировали его смерть. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем.
Отмечается, что телесный повреждений на теле погибшего обнаружено не было. Обстоятельства смерти молодого мужчины выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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«Около полудня москвичка обнаружила, что сантехник не дышит. Заподозрив худшее, она тут же вызвала полицию и скорую помощь», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Отмечается, что телесный повреждений на теле погибшего обнаружено не было. Обстоятельства смерти молодого мужчины выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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Евгения Парфентьева