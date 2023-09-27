В Москве сгорел новый внедорожник Geely Tugella

Фото: istockphoto/trikolor
Внедорожник за 4 млн рублей беспричинно сгорел дотла на парковке московского ТЦ «Колумбус».
Mash пишет, что автомобиль вспыхнул после неожиданного взрыва в двигателе. Машина полностью сгорела.
Внедорожник приобрели буквально 2 месяца назад. Владелец намерен потребовать компенсации от производителя. Экспертиза должна показать, что стало причиной неожиданного возгорания и последующего взрыва автомобиля.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
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Внедорожник приобрели буквально 2 месяца назад. Владелец намерен потребовать компенсации от производителя. Экспертиза должна показать, что стало причиной неожиданного возгорания и последующего взрыва автомобиля.
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Мария Фирсова