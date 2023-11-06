В Москве школьник порезал отцу лицо

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Девятиклассник нервничал из-за того, что не мог себе закапать капли в глаза, и в ярости напал на отца.
Тогда школьник вытащил из шкафа нож для походов, подаренный друзьями, и полоснул отца по подбородку. Шокированный мужчина вызвал полицию. Пока сотрудники ехали, школьник успокоился и извинился перед отцом. Полицейские ограничились профилактической беседой.
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Мария Фирсова