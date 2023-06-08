В Москве школьник выстрелил в лоб восьмикласснику

Фото: Фотобанк Московской области
Девятиклассник начал стрелять на детской площадке на Нагатинской набережной
РЕН ТВ пишет, что девятиклассник выстрелил в лоб восьмикласснику на детской площадке рядом с домом на Нагатинской набережной. ЧП случилось вечером 7 июня, когда школьники играли во дворе.
Один мальчиков выстрелил из пистолета - возможно, игрушечного - в голову приятелю. После чего убежал. Ребёнка госпитализировали с ранением лба.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
Ранее сообщалось, что подожженный на детской площадке в Москве школьник получил 100% ожог тела. Уточняется, что ночью с 6 на 7 июня пострадавшему мальчику провели операцию, которая длилась 3 часа. Врачи вскрыли подростку грудную клетку, чтобы его лёгкие могли нормально функционировать, а кожу пришлось срезать, чтобы было кровообращение.
Один мальчиков выстрелил из пистолета - возможно, игрушечного - в голову приятелю. После чего убежал. Ребёнка госпитализировали с ранением лба.
Ранее сообщалось, что подожженный на детской площадке в Москве школьник получил 100% ожог тела. Уточняется, что ночью с 6 на 7 июня пострадавшему мальчику провели операцию, которая длилась 3 часа. Врачи вскрыли подростку грудную клетку, чтобы его лёгкие могли нормально функционировать, а кожу пришлось срезать, чтобы было кровообращение.
Мария Фирсова