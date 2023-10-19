В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца

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В Москве 14-летняя девочка обратилась за помощью к советнице по вопросам семьи и детства, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию о шокирующей истории заявила член общественного совета Лосиноостровского района.
По словам школьницы, приёмные родители-чеченцы издеваются над ней и братьями на протяжении многих лет. Помимо неё в семье еще трое детей - двое братье (тоже приёмных) сестра.
Как рассказала подросток следователям, родители плохо кормят её, заставляют совершать намаз, хотя она православная, не покупают одежду, постоянно оскорбляют и даже бьют. Братья тоже страдают от плохого отношения, а вот родную дочь родители из Чечни всячески обхаживают.
Помимо этого, школьница заявила, что начиная с 2016 года к ней пристаёт отец. Когда мать уезжает, мужчина трогает её, прижимается и пытается раздеть.
До обращения в полицию член общественного совета пыталась поговорить с приёмной матерью, однако, та стала всё отрицать и обвинила девочку в воровстве.
В настоящий момент школьница находится на допросе.
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По словам школьницы, приёмные родители-чеченцы издеваются над ней и братьями на протяжении многих лет. Помимо неё в семье еще трое детей - двое братье (тоже приёмных) сестра.
Помимо этого, школьница заявила, что начиная с 2016 года к ней пристаёт отец. Когда мать уезжает, мужчина трогает её, прижимается и пытается раздеть.
До обращения в полицию член общественного совета пыталась поговорить с приёмной матерью, однако, та стала всё отрицать и обвинила девочку в воровстве.
В настоящий момент школьница находится на допросе.
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Евгения Парфентьева