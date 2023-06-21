В Москве сильный пожар в районе Митино

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В московском районе Митино горят бытовки
В московском районе Митино горят бытовки. Об этом сообщает телеграмм-канал Москва 24.
В настоящее время сведений о пострадавших нет. На место инцидента прибыли МЧС и спасательные подразделения. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что названа причина крупного пожара на заводе в Волоколамске.
В настоящее время сведений о пострадавших нет. На место инцидента прибыли МЧС и спасательные подразделения. Причины возгорания устанавливаются.
Анастасия Крестьянова