В Москве скелет человека заливал соседей снизу

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Жители московской многоэтажки обратились с жалобами на то, что их заливают соседи.
РЕН ТВ пишет, что жалоба от жителей многоэтажки по улице 3-я Новоостанкинская поступила 20 июля. По их словам, сосед сверху их заливает. Квартиру вскрыли и обнаружили там человеческое тело, которое уже превратилось в скелет.
Выяснилось, что это скелет женщины 1958 года рождения. По словам источника, дверь в квартиру была закрыта изнутри, и признаков насильственной смерти не обнаружили.
Правоохранители начали проверку.
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Выяснилось, что это скелет женщины 1958 года рождения. По словам источника, дверь в квартиру была закрыта изнутри, и признаков насильственной смерти не обнаружили.
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Мария Фирсова