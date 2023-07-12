В Москве скончалась дочь экс-губернатора Пензенской области

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Умерла дочь бывшего губернатора Пензы Наталья Бочкарева, в возрасте 44 лет.
По ее словам, Бочкарева накануне жаловалась на плохое самочувствие, после того, как женщина не открыла дверь, консьержка решила обратиться в полицию. В настоящее время, причины смерти дочери бывшего губернатора не установлены. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
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