В Москве скончалась женщина, которая упала на пути в метро

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Пассажирка, упавшая на пути в московском метро на станции «Пражская», умерла.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.
Также в этот день на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» приостановили движение на путях. Сейчас поезда следуют по графику.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
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«По последним данным, женщина от полученных травм умерла», —рассказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.Читайте также:
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Мария Фирсова