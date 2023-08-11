В Москве слышны взрывы

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В Москве очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной, передает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на место происшествия едут экстренные службы.
Как сообщает SHOT, предположительно, рядом с мостом упал БПЛА.
Над московским аэропортом Внуково временно закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.
Мощный взрыв, прогремевший в Сергиев Посаде 9 августа, произошел в ангаре на площади в 1600 квадратных метров. Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
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Как сообщает SHOT, предположительно, рядом с мостом упал БПЛА.
Мощный взрыв, прогремевший в Сергиев Посаде 9 августа, произошел в ангаре на площади в 1600 квадратных метров. Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
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Евгения Парфентьева