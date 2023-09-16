В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками

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В Москве сотрудник ЦУКС МЧС был пойман полицейскими с 24 свёртками мефедрона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 36-летний Севдиер Суяров — инженер аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве решил подработать закладчиком, однако злоумышленника задержали прямо во время подработки. По данным экспертизы, у Суярова было 124 грамма мефедрона.
Мужчина оправдал свой поступок тем, что в его жизни происходят кризисные ситуации, которые вынудили его устроиться в наркошоп. Преступник также рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, где он успел оставить свертки с наркотиками.
Отмечается, что на данный момент Суяров находится под домашним арестом.
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Мужчина оправдал свой поступок тем, что в его жизни происходят кризисные ситуации, которые вынудили его устроиться в наркошоп. Преступник также рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, где он успел оставить свертки с наркотиками.
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Екатерина Коршунова