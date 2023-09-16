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В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками

Подрабатывающего закладчиком инженера МЧС поймали с мефедроном в Москве
16 сентября 2023, 16:46
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве сотрудник ЦУКС МЧС был пойман полицейскими с 24 свёртками мефедрона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 36-летний Севдиер Суяров — инженер аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве решил подработать закладчиком, однако злоумышленника задержали прямо во время подработки. По данным экспертизы, у Суярова было 124 грамма мефедрона.

Мужчина оправдал свой поступок тем, что в его жизни происходят кризисные ситуации, которые вынудили его устроиться в наркошоп. Преступник также рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, где он успел оставить свертки с наркотиками.


Отмечается, что на данный момент Суяров находится под домашним арестом.

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В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль
16 сентября 2023, 16:46

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

На Садовой-Спасской улице автомобиль на высокой скорости въехал в стоящую на дороге машину в центре столицы, передает московский дептранс в телеграм-канале.
Уточняется, что около стоящей на «аварийке» машины стояли люди. Некоторые получили травмы.

На месте работают оперативные службы. Также, столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале о том, что водитель автомобиля, на которого был совершен наезд, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
 
В районе ДТП затруднено автомобильное движение. 

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В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев
16 сентября 2023, 15:54

Фото: istockphoto / jaceksphotos

Тела трех малышей нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Уточняется, что сегодня было найдено третье тело, другие два полиция обнаружила 15 сентября. 
 
Отметим, что по этому делу задержали двух человек. 54-летнего мужчину, который по предварительным данным является отцом как минимум одного из погибших детей, и его 20-летняя дочь, которая в то же время оказалась матерью одного из малышей. 

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В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил мальчика на самокате
16 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

16 сентября в Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил подростка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Это случилось на улице Расточной. Об этом сообщает издание E1.ru.
Очевидиц происшествия отметил, что ребенок нарушил правила ПДД, в результате чего произошла авария. 

За водители автомобиля следовала машина полицейских. Они остановились и попытались оказать мальчику помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.  
 
Подробности уточняются. 

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ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области
16 сентября 2023, 14:26

Фото: IStock/NiseriN

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве рассказали, что БПЛА сбили около 13 часов дня. О пострадавших и разрушениях не сообщается. 

Отмечается, что это была попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам. 

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
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Девочка потеряла три пальца, споткнувшись на эскалаторе в Подмосковье
В подмосковном Реутове девочка упала на эскалаторе и лишилась пальцев
16 сентября 2023, 13:04

Фото: IStock/NiseriN

В Реутове четырёхлетняя девочка упала на эскалаторе, который ехал в обратном направлении. Из-за этого её рука застряла между гребенной и полом эскалатора. В результате ребёнок лишился пальцев.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области, инцидент произошёл вечером 14 сентября в торговом центе Реутова. Девочка решила пробежаться по эскалатору, предназначенный для движения со второго на первый этаж без сопровождения взрослых. В результате она потеряла равновесие и упала вперед.
«В следствии чего пальцы её левой кисти попали между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве. 
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В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты
16 сентября 2023, 12:33

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений СМИ об инциденте якобы с избиением мамы и ее дочери в одном из салонов красоты в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Напомним, в одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.

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#подросток
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Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье
Baza: в Приморье отдыхающие нашли акулу на популярном пляже
16 сентября 2023, 11:30

Фото: IStock/USO

Отдыхающие в Приморье встретили акулу на одном из популярных пляжей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что акулу длиной около полутора метров нашли запутавшейся в рыболовных сетях недалеко от туристической базы в районе Триозерья. Её пришлось вытаскивать на берег, чтобы распутать и вытащить из сетей.

По некоторым данным, хищница попала в сеть около пирса. В другом источнике сообщается, что акулу специально вытащили из воды местные отдыхающие, которые её поймали.

После того, как акулу вытащили из ловушки, её отпустили обратно в море.

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#море
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Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга
SHOT: пожар в торговом центре Петербурга начался из-за короткого замыкания
16 сентября 2023, 11:24

Фото: IStock/Distortion Media

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что первая искра вспыхнула на веранде местного ресторана BBQ Beer restaurant около трёх часов ночи. Затем огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Через два часа пожар удалось локализовать, а ещё через пять — полностью потушить. Сильные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Все они сильно расплавились. 

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#санкт-петербург
#торговый центр
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Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку
16 сентября 2023, 10:16

Фото: IStock/jacoblund

В одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Как сообщает телеграм-канал, посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.

Женщина сняла побои и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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