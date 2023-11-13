В Москве сотрудники НИИ до смерти избили коллегу

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В московском общежитии сотрудники одного из НИИ до смерти забили коллегу.
РЕН ТВ пишет, что преступление случилось на Дубнинской улице. Во время конфликта 58-летнему мужчине нанесли многочисленные травмы. Пострадавший умер в машине скорой помощи.
Правоохранители задержали двух рабочих института.
Ранее сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области у магазина «Красное и белое» произошел конфликт между покупателями, перешедший в драку. В результате потасовки погибла женщина. По словам очевидцев, ссориться мужчина и женщина начали ещё внутри магазина. Затем конфликтующие вышли на крыльцо. Там мужчина нанес противнице несколько ударов и сильно толкнул. Женщина упала и уже не поднималась. Мужчина сел в автомобиль и уехал.
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Мария Фирсова