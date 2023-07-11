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В Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

11 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура, кидающегося на автомобили и пешеходов. Об этом сообщается в Телеграм-канале федеральной службы.

Уточняется, что кошачьего лемура обнаружили в районе Даниловской набережной. Животное проявляло агрессию и бросалось на людей и проезжающие автомобили.

Сотрудникам Росгвардии удалось поймать лемура. Его покормили и передали московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

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#лемур
#Москва
#Росгвардия
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В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
11 июля 2023, 01:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Нижнем Новгороде в результате пожара в жилом доме на улице Бекетова один человек погиб. Еще шестеро, среди которых пять детей, пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Пострадавших в результате инцидента доставили в городские медицинские учреждения.

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#пожар
#Нижний Новгород
#дом
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На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме
11 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Tunatura

Экс-врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был госпитализирован после того, как на него напали с ножом в тюрьме Флориды, где он отбывает срок по обвинению в сексуальном насилии и хранении детского порно. Об этом во вторник сообщило американское издание Independent.
По сведениям журналистов, 9 июля на Нассара во время ссоры напал другой заключенный, нанеся ему несколько ударов ножом в спину и грудь. Сейчас состояние бывшего спортивного врача остается стабильным. Отмечается, что это уже второе нападение на Нассара с 2017 года, когда его арестовали.

Никто из других заключенных или охранников тюрьмы не пострадал. Администрация исправительного учреждения уже начала собственное внутреннее расследование.

Ларри Нассар был спортивным врачом Университета штата Мичиган, а также официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Среди его подопечных — олимпийские чемпионки Маккейла Марони, Александра Райсман и Симона Байлз. Все они подтвердили, что во время работы Нассар неоднократно применял к девушкам сексауальное насилие.

В итоге доктора признали виновным не только в нем, но также и в хранении детской и подростковой порнографии, а также в фальсификации улик. Общий срок, который он должен отбыть за все эти преступления, ваоьируется от 40 до 175 лет. И даже в самом лучшем для Нассара случае, он сможет стать свободным не раньше, чем в январе 2068 года.

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#Флорида
#тюрьма
#Ларри Нассар
#нападение с ножом
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Убитый в Краснодаре замначальника отдела мобилизации Ржицкий числился в «Миротворце»
11 июля 2023, 01:09

Фото: Фотобанк Московской области

Заместитель начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, убитый в Краснодаре, был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сейчас на фотографии Ржицкого статус «ликвидирован».



В администрации Краснодара ранее сообщили о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого в понедельник застрелили в спину.

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#Краснодар
#Ржицкий
#убийство
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Baza: Подозреваемый в убийстве Ржицкого попал на камеры, его усиленно ищут
11 июля 2023, 00:37

Фото: iStock/Supersmario

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, уходя с места преступления, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом 11 июля пишет Telegram-канал Baza.
Как пишет Baza, сейчас во все территориальные отделы МВД по Краснодарскому краю уже разослана фотография мужчины средних лет в голубой кепке.

По предположениям журналистов, киллер мог отследить предполагаемые перемещения Ржицкого через мобильное приложение Strava — оно позволяет выстраивать маршруты пробежек или велосипедных прогулок, а затем делиться им с другими пользователями. Известно, что Станислав Ржицкий совершал утренние забеги и велопрогулки приблизительно по одним и тем же маршрутам.

Напомним, что 10 июля в Краснодаре, во время утренней пробежки, был застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который, по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Дело о его убийстве взято под личный контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий
#киллеры
#Станислав Ржицкий
#Краснодар
#камеры видеонаблюдения
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Четырехлетняя девочка умерла в больнице в Ставрополе
11 июля 2023, 00:27

Фото: iStock/eranicle

В Ставропольском крае следственные органы проводят проверку по факту смерти в больнице четырехлетней девочки. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации местных СМИ, медицинскую помощь ребенку была оказана ненадлежащим образом. Девочку с заболеванием госпитализировали в местное лечебное учреждение, но спустя время она скончалась, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По факту инцидента следственный комитет начал проверку.

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#ребенок
#Ставрополь
#смерть
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Тело одиннадцатилетнего ребенка нашли в заброшенном здании Ленинградской области
11 июля 2023, 00:09

Фото: iStock/Dzurag

В Лужском районе Ленинградской области нашли в заброшенном здании тело одиннадцатилетнего ребенка, придавленное плитой. Региональное СУСК РФ проинформировало о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.
Местная жительница обратилась с заявлением о пропаже в ночь с 9 на 10 июля. На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены», — цитирует издание текст сообщения.

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#ребенок
#Ленинградская область
#СК РФ
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В столице Абхазии началось наводнение и отключили свет из-за дождей
10 июля 2023, 23:01

istockphoto/Doctor_bass

В Сухуме река Сухумка вышла из берегов, из-за чего началось наводнение и отключение света.
Telegram-канал D News Абхазия сообщает, что ливень затопил городские трансформаторы. В данный момент неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.
 
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.

Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.

Накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.

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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси

#Абхазия
#наводнение
#ливень
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В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси
10 июля 2023, 22:50

Фото: istockphoto/NexTser

Дождь затопил международный аэропорт Кутаиси. Разрушилась часть потолка.
Об этом сообщил Telegram-канал Tbilisi life. Обрушившиеся фрагменты потолка засыпали пол аэропорта. Сотрудники ликвидируют последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. 

Никто не пострадал.

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#Грузия
#аэропорт
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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства Ружицкого
10 июля 2023, 22:47

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить, как проходит расследование убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом сообщает следственный комитет России.
Напомним,10 июля, в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Также добавляется, что ведутся поиски убийцы, при этом выясняются мотивы преступления.

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#Александр Бастрыкин
#следственный комитет
#Станислав Ржицкий
#убийство
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