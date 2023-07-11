В Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура

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В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура, кидающегося на автомобили и пешеходов. Об этом сообщается в Телеграм-канале федеральной службы.
Сотрудникам Росгвардии удалось поймать лемура. Его покормили и передали московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.
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