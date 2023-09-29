В Москве спасли двоих детей, которые больше суток пробыли в запертой квартире

Фото: Прокуратура Москвы
Женщина оставила двоих маленьких детей в запертой московской квартире больше чем на сутки, при этом у малышей не было ни еды, ни воды. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали в столичной прокуратуре.
Сейчас они находятся в больнице, а в отношении оставившей их в опасности матери Кузьминская межрайонная прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье 125 УК РФ.
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