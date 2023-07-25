В Москве стали массово задерживать обнаженных пикаперов

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Пикап-тренер из интернета Роман Похабов запустил среди своих учеников экстраординарный тренд – чтобы раскрепоститься и научиться общаться с женщинами – достаточно прогуляться обнаженным по улицам столицы, видео публикует у себя Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Похабов убеждает своих учеников, что таким образом они научатся владеть своим телом «так, что никто не устоит». Сперва они оголялись коллективно, на стендапе, теперь же, должны выйти на охоту поодиночке.
Но беда даже не в том, что пикаперы просто разгуливают обнаженными в московские дождливые будни. В таком виде они должны знакомиться с девушками. На нескольких из таких соблазнительный уже лежат заявления в полиции.
Mash разместил у себя видеоролик с задержанием одного из голых джентельменов. Его коллег сейчас разыскивают.
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Но беда даже не в том, что пикаперы просто разгуливают обнаженными в московские дождливые будни. В таком виде они должны знакомиться с девушками. На нескольких из таких соблазнительный уже лежат заявления в полиции.
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Евгения Парфентьева