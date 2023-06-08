В Москве строители ЖК «Белая Дача Парк» уронили плиту на припаркованные машины

Фото: Фотобанк Московской области
Baza: В Москве строители дома группы компаний «ПИК» уронили плиту на припаркованные машины и пытались скрыться
Строители многоквартирного дома в Москве уронили на припаркованные автомобили плиту. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza
По информации канала, инцидент произошел на стройке группы компаний ПИК ЖК «Белая Дача Парк» в ночное время суток. Несколько машин получили повреждения. Рабочие хотели убрать плиту и скрыться с места происшествия, однако проснувшиеся из-за грохота жильцы успели снять строителей на видео.
Автор видео отмечает, что упавшая плита была металлической.
При этом в пресс-службе ПИК сообщили, что все вопросы о возмещении ущерба уже урегулированы.
«Сильный порыв ветра сорвал лист фанеры во время её перемещения рабочими. Инцидент произошел 4 июня. Сотрудники оперативно связались с автовладельцами и уже урегулировали вопросы о возмещении ущерба», - сообщили Радио 1 в ПИК.
Сильный порыв ветра сорвал лист фанеры во время её перемещения рабочими. Инцидент произошел 4 июня. Сотрудники оперативно связались с автовладельцами и уже урегулировали вопросы о возмещении ущерба.
Ранее Радио 1 сообщало, что в Северной Осетии из огня спасли 12 кавказских овчарок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации канала, инцидент произошел на стройке группы компаний ПИК ЖК «Белая Дача Парк» в ночное время суток. Несколько машин получили повреждения. Рабочие хотели убрать плиту и скрыться с места происшествия, однако проснувшиеся из-за грохота жильцы успели снять строителей на видео.
При этом в пресс-службе ПИК сообщили, что все вопросы о возмещении ущерба уже урегулированы.
«Сильный порыв ветра сорвал лист фанеры во время её перемещения рабочими. Инцидент произошел 4 июня. Сотрудники оперативно связались с автовладельцами и уже урегулировали вопросы о возмещении ущерба», - сообщили Радио 1 в ПИК.
Сильный порыв ветра сорвал лист фанеры во время её перемещения рабочими. Инцидент произошел 4 июня. Сотрудники оперативно связались с автовладельцами и уже урегулировали вопросы о возмещении ущерба.
Ранее Радио 1 сообщало, что в Северной Осетии из огня спасли 12 кавказских овчарок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян