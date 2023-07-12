В Москве студент прыгнул в фонтан и погиб от удара током

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В Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Прибывшая бригада скорой помощи попытались спасти студента, однако, несмотря на все их усилия, он скончался. Сейчас место происшествия оцеплено. Следственные органы проводят проверку.
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