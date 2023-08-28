В Москве суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

Фото: iStock/AMilkin
В Москве Савеловский суд арестовал фигурантов дела об отравлении 35 человек курой-гриль и шаурмой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой.
«Кахраманову и Акопову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство слова источника в суде.
Двум фигурантам дела вменяют "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Уголовное наказание для группы лиц предусматривает лишение свободы до шести лет.
Читайте также:
В Херсонской области задержали наводчика, причастного к покушению на военкора News Front
Стая из десятка бездомных собак напала на ребëнка в Махачкале
В Турции туристический автобус попал в аварию
Диана Аванесян