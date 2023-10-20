В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

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В Москве Тверской районный суд приговорил к заочному аресту бывшего руководителя компании-поставщика униформы для МВД, ФСО и МО Михаила Педана за причинение ущерба государству на сумму 800 миллионов рублей. Об этом пишет РБК.
Судья Алексей Криворучко отметил, что обвинения экс-директору поставщика российских силовых ведомств были выдвинуты в мае 2023 года. В настоящее время подозреваемый находится на территории Евросоюза, а вменяемое ему преступление было совершено в 2017 году.
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