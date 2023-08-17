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В Москве суд арестовал иностранца по делу о шпионаже

Лефортовский суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже
17 августа 2023, 22:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж», сообщает «РИА Новости».
«Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.


Ранее стало известно о задержании жителя Амурской области, который сливал данные о ядерном вооружении РФ иностранным спецслужбам. На мужчину завели уголовное дело за государственную измену.

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#суд
#москва
#иностранный агент
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Гладков: В Шебекинском районе сбит беспилотник, пострадавших нет
17 августа 2023, 23:13

Фото: официальный сайт Кремля

Система ПВО сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки 16 августа более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области

Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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#беспилотник
#белгород
#бпла
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Женщину, которая оставила в пакете младенца, задержали
В Ленобласти задержали предполагаемую мать оставленного в пакете младенца
17 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/zoka74

В Ленинградской области задержали женщину, которая, предположительно, оставила в пакете своего новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, в Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Грудничка госпитализировали. Ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

Следователи задержали жительницу Пикалево. По предварительной версии, она родила ребенка в бане и намеренно бросила его в пакете. 

Прямо сейчас женщина находится на допросе. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и предъявят обвинения. 

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#задержание
#младенец
#мать
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Кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
В Нижегородской области кинолог и собака спасли жизнь увязшему в болоте подростку
17 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/geyzer

В Нижегородской области кинолог с собакой спасли жизнь подростку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
По информации СМИ, кинолог исправительной колонии номер 16 Александр Семагин вместе со своей служебной собакой по кличке Урма нашли пропавшего ранее подростка увязшим в болоте.

След парня взяла Урма и успешно привела своего хозяину к болоту. Семагин, с помощью полицейских, вытащили пострадавшего и оказали ему первую помощь до прибытия медиков. 

Ранее тело пропавшего в Саратовской области 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.

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#кинолог
#подросток
#спасение
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В сеть попали кадры, на которых енот штурмует Бундестаг
Енота, который пытался штурмовать Бундестаг в Берлине, поймали сачком
17 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/tomrejzek

Енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).
Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу.

Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования.

В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили. 

Вчера енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.

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#животное
#германия
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Из реки в Саратове выловили тело 14-летнего мальчика
Пропавшего в Саратове 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень
17 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/Nastco

Тело пропавшего в Саратовской области 14-летнего мальчика выловили из реки Большой Узень, сообщает «Версия Саратов».
«16 августа в Новоузенске пропал 14-летний подросток. Сегодня вечером на акватории реки Большой Узень было обнаружено тело несовершеннолетнего. Спасатели областной службы спасения достали погибшего из воды и передали следственно-оперативной группе», - прокомментировал ситуацию начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, полиция и сотрудники СК.

Обстоятельства смерти подростка устанавливаются. 

Ранее в Москве подросток утонул в реке после прыжка с тарзанки. По словам очевидцев, его друг прыгнул за ним в воду и пытался спасти. Но тоже пострадал.

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#река
#саратов
#подросток
#смерть
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В Колумбии произошло землетрясение
17 августа 2023, 20:43

Фото: istockphoto.com/yasharu

Подземные толчки магнитудой до 6,1 были зафиксированы к востоку от Боготы – столицы Колумбии. Об этом сообщает Колумбийская геологическая служба.
«12:04 Магнитуда 6,1, поверхностное (менее 30 км), Эль-Кальварио — департамент Мета, Колумбия», — приводит сообщение службы РИА Новости.

Отмечается, что землетрясение достаточно ощущалось в самсой столице. При этом информации о пострадавших и жертвах стихии не поступала.

До этого на территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9. Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе. Эпицентр землетрясения расположился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Другие детали случившегося не уточняются. Данных о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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#землетрясение
#природа
#происшествие
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В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей
17 августа 2023, 20:35

Фото: istockphoto/alex_u

В Екатеринбурге в ЖК «Монблан» лифт с девушкой внутри пролетел по шахте с 16-го по 8-й этаж. К счастью, девушка не пострадала. Однако в управляющей компании отрицают факт ЧП.
По словам жильцов дома, лифт уже неделю трясся и двигался рывками. Момент падения агрегата попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, что изображение начинает дрожать, а затем камеру перекашивает и она снимает пол лифта под странным углом.

В управляющей компании сообщили, что лифт просто немного затрясся и спустился чуть быстрее обычного. Претензии к работе лифтового оборудования возникали у жильцов и раньше, однако результаты экспертизы от обслуживающей компании всегда были положительными, несмотря на регулярные поломки. Возможно, свободного падения лифта на этот раз и не было, а кабина просто скользила вниз восемь этажей. Однако было решено вызвать главного инженера и начальника участка от компании-производителя, чтобы избежать подобных эксцессов в будущем.

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#камеры
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#дома
#запись
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В Петербурге загорелась арестованная яхта
На Крестовском острове в Петербурге загорелась арестованная яхта
17 августа 2023, 19:41

Фото: iStock/winning7799

В Санкт-Петербурге загорелась арестованная яхта, пришвартованная на Крестовском острове, сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло 17 августа примерно в пять часов вечера.  

Охваченная огнем яхта, размером в 36 квадратных метров, полыхает так сильно, что пламя рискует перекинуться на соседние судна.

По информации «Фонтанки», к ликвидации возгорания привлечены 32 спасателя и 7 единиц техники.  

О причинах пожара и пострадавших пока ничего неизвестно.   

Вечером 10 августа у стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге столкнулись два судна. Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат.

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#санкт-петербург
#корабль
#пожар
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Страшные кадры крушения бизнес-джета в Малайзии попали в сеть
При крушении бизнес-джета в Малайзии погибли десять человек
17 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Крушение частного бизнес-джета унесло жизни десяти человек, кадры жуткой трагедии публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет Beechcraft Premier I совершал внутренний перелёт с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Воздушное судно рухнуло прямо на трассу, зацепив водителя и мотоциклиста.
Погибли оба пилота, шесть пассажиров, водитель авто и мотоциклист.

Причины трагедии и дополнительные обстоятельства происшествия выясняются. 

14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет рухнул в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, погиб один член экипажа.

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