В Москве суд арестовал иностранца по делу о шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж», сообщает «РИА Новости».
«Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.
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Евгения Парфентьева