В Москве суд арестовал мигранта, убившего и обезглавившего двух мужчин

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В Москве Головинский районный суд арестовал 22-летнего мигранта из Узбекистана Хасанбоя Махамаджонова по обвинению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает в Телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
«Головинский районный суд решил в отношении обвиняемого Махамаджонова Хасанбоя Хамрали угли 2000 года рождения, уроженца и гражданина Республики Узбекистан, неработающего, несудимого, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 12 ноября 2023 года», — говорится в публикации.
На севере Москвы в парковой зоне вблизи Фестивальной улицы утром 12 сентября было обнаружено обезглавленное тело мужчины со следами насильственной смерти. В тот же день в квартире жилого дома на Фестивальной улице было обнаружено еще одно тело обезглавленного мужчины. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.
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