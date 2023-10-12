В Москве суд арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

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В Москве Кузьминский районный суд вынес постановление о заочном аресте экс-заместителя министра имущественных отношений России, одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что Моложавого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бывшему замминистра грозит до десяти лет лишения свободы.
Отмечается, что уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Согласно материалам, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», которой руководил до 2021 года.
В настоящее время Сергей Моложавый объявлен в розыск.
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Отмечается, что уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Согласно материалам, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», которой руководил до 2021 года.
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Диана Аванесян