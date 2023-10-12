В Москве суд арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

В Москве Кузьминский районный суд вынес постановление о заочном аресте экс-заместителя министра имущественных отношений России, одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.