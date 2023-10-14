В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину

В Красноярске супружеской паре предъявили обвинения по факту смерти их двухлетней дочери, которую родители с рождения лечили нетрадиционными методами и лишили белковой пищи. Об этом пишет RT со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю.