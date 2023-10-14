В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину

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В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в расчленении женщины на северо-западе столицы. Об этом прокуратура Москвы сообщила в своём Telegram-канале.
«С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 60-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал», — проинформировали в ведомстве.
Обвиняемый рассказал, что поссорился с 62-летней знакомой, когда они распивали спиртные напитки у него дома. Мужчина нанёс жертве не менее пяти ударов стамеской. Когда он понял, что женщина мертва, то испугался и перетащил тело в ванную, где расчленил с помощью двух ручных пил и ножа. Останки он сложил в пакеты и уехал в Сергиев-Посад, где и был задержан.
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