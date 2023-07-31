В Москве судят няню, ребенок которой выпал из окна и погиб

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В Москве вынесли обвинение няне, ребенок который выпал из окна многоэтажного дома и погиб, сообщили в столичной прокуратуре.
Напомним, трагедия произошла 8 июня. Как установило следствие, 51-летняя няня находилась в квартире с трехлетним ребенком. Женщина отвлеклась, тогда мальчик вышел на балкон и вывалился из окна с высоты седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину она полностью признала.
Дело няни передано в Нагатинский районный суд.
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Евгения Парфентьева