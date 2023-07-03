В Москве супружескую пару избили в театре за съемку видео

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В одном из московских театров на супружескую пару напали с кулаками за то, что они снимали видео для социальных сетей, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, пара располагалась в амфитеатре, однако, их соседям не понравилось, что они попадают в кадр. Последние попросили девушку удалить видео, а после ее отказа набросились с кулаками.
Избитая девушка упала на лавочку, после чего агрессивные театралы накинулись и на ее супруга с требованиями отдать телефон и удалить видео.
На место происшествия вызвали правоохранителей, которые забрали с собой зачинщиков драки – двоих женщин и одного мужчину.
Отмечается, что злополучный телефон пропал во время потасовки. Куда он делся – пока что остается загадкой.
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Избитая девушка упала на лавочку, после чего агрессивные театралы накинулись и на ее супруга с требованиями отдать телефон и удалить видео.
Отмечается, что злополучный телефон пропал во время потасовки. Куда он делся – пока что остается загадкой.
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Евгения Парфентьева