В Москве сварщик из Киргизии заставил двух уборщиц изнасиловать друг друга

Фото:istockphoto/Tinnakorn Jorruang
46-летний сварщик предложил сотрудницам клинингового агентства работу и гонорар. В назначенный день он встретил их в помещении на 3-м Хорошёвском проезде в Москве, закрыл дверь и приказал раздеться.
Когда женщины смогли уйти, они позвонили в полицию. Накануне мужчину задержали и возбудили дело по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте также:
В Красноярске полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал пенсионерку в лесу
В Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании
Женщину в Москве сперва лишили родительских прав, а затем изнасиловали
Мария Фирсова