В Москве таксисту оторвало ногу при ДТП

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В Москве два человека серьезно пострадали в массовом ДТП, одному из них оторвало ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее также сообщалось, что в Краснодарском крае пьяный участковый выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили различные травмы.
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Элина Позднякова