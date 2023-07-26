В Москве таможенники изъяли более 60 бриллиантов, которые мужчина спрятал в трусах

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Во аэропорту Внуково задержали мужчину, который пытался ввезти из России незадекларированные бриллианты в трусах.
Telegram-канал Федеральной таможенной службы пишет, что 39-летнего гражданина Узбекистана задержали, когда он проходил таможенный контроль по «зеленому» коридору в аэропорту Внуково.
Мужчина прилетал в Россию из ОАЭ. Его багаж досмотрели и обнаружили 13 коробок с техникой Apple, Samsung, Sony, а также 40 сертификатов на бриллианты.
Но в багаже драгоценностей не оказалось. Пассажир также не декларировал камни. Мужчине было предложено добровольно выдать контрабанду, но он отказался.
Бриллианты нашлись во время личного досмотра. Мужчина сделал тайник в нижнем белье и положил туда 62 крупных бриллианта и несколько мелких. По словам мужчины, бриллианты он хотел подарить родственникам.
Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.
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Мужчина прилетал в Россию из ОАЭ. Его багаж досмотрели и обнаружили 13 коробок с техникой Apple, Samsung, Sony, а также 40 сертификатов на бриллианты.
Бриллианты нашлись во время личного досмотра. Мужчина сделал тайник в нижнем белье и положил туда 62 крупных бриллианта и несколько мелких. По словам мужчины, бриллианты он хотел подарить родственникам.
Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.
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Мария Фирсова