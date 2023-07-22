В Москве тело жены автора хита «Рюмка водки на столе» Жеки обнаружили под окнами многоэтажки

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Тело жены исполнителя и композитора Жеки (Евгений Григорьев) обнаружили под окнами московской многоэтажки на Бакунинской улице.
7-летняя женщина погибла до приезда скорой.
Хит «Рюмка водки на столе», который написал Григорьев, исполняет народный артист РФ Григорий Лепс. Сам Жека выступает с песнями своего авторства в жанре шансон.
Ранее сообщалось о скоропостижной смерти 40-летнего главы «ИКС Холдинга» Черепенникова.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
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Хит «Рюмка водки на столе», который написал Григорьев, исполняет народный артист РФ Григорий Лепс. Сам Жека выступает с песнями своего авторства в жанре шансон.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».Читайте также:
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Мария Фирсова