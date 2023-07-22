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В Москве тело жены автора хита «Рюмка водки на столе» Жеки обнаружили под окнами многоэтажки

22 июля 2023, 11:50

Фото:istockphoto/Soumen Hazra

Тело жены исполнителя и композитора Жеки (Евгений Григорьев) обнаружили под окнами московской многоэтажки на Бакунинской улице.
7-летняя женщина погибла до приезда скорой.

Хит «Рюмка водки на столе», который написал Григорьев, исполняет народный артист РФ Григорий Лепс. Сам Жека выступает с песнями своего авторства в жанре шансон.


Ранее сообщалось о скоропостижной смерти 40-летнего главы «ИКС Холдинга» Черепенникова.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
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#Жека
#Рюмка водки на столе
#Лепс
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В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов
В США поезд из 25 вагонов сошел с рельсов
22 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/Michael Ovseychik

Поезд из 25 вагонов, в одном из которых содержался растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что находящийся в одном из вагонов опасный химикат — растворитель для краски не пролился.

Причины происшествия выясняются. Информации о жертвах не поступало.

Напомним, ранее товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern. Жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы.
 
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#поезд.США
#химикаты
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В элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете
22 июля 2023, 12:28

Фото: iStock/blinow61

Неизвестный проник в особняк в элитном подмосковном посёлке «Шервуд».
По информации Mash, разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно  в 8 утра. Он решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.
 
Baza пишет, что мужчина кричит, что недавно вернулся с СВО. Он находится в неадекватном состоянии. По его словам, проникнуть в дом ему приказал Бог.

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#Подмосковье
#Шервуд
#полиция
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В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей
22 июля 2023, 12:06

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Москве мошенники обманули 77-летнюю пенсионерку, убедив ее в том, что ей надо помочь полиции в поимке преступников, и похитили у нее 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
Отмечается, что преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили пожилой женщине ложную информацию о том, что ей необходимо помочь в поимке опасных преступников. Для этого пенсионерке необходимо снять со счетов деньги и выбросить их из окна квартиры.

После этого пожилая женщина выбросила из окна сверток с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей. Мошенник подобрал деньги у дома пенсионерки и скрылся. Их он перечислил на счета сообщников, а часть похищенной суммы получил в качестве вознаграждения.

Сообщается, что злоумышленника задержали сотрудники прокуратуры. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
 
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#мошенник
#кража
#пенсионерка
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ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*
22 июля 2023, 11:34

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ совместно с МВД по Москве пресекла преступную деятельность запрещенной в РФ «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей ведомства.

Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.

Следователи установили, что жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения экстремистской организации, подбирали и вовлекали в неё новых адептов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Сотрудники ФСБ и МВД задержали 9 участников экстремистской организации. Во время обысков были обнаружены экстремистская религиозная литература и другие предметы? средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов. 

*организация запрещена в России

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#ФСБ
#МВД
#Москва
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У посольства Ирака в Дании прошла акция с сожжением Корана
22 июля 2023, 11:30

Фото: iStock/Quokka Family

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг Ирака. Трансляция с происходящим велась в социальных сетях.
На кадрах ролика видно, что сначала один из экстремистов поджег Коран, затем его сторонник истоптал флаг Ирака. Отмечается, что в этой акции, проводившейся напротив здания иракского посольства, принимали участие не более 5 человек.

Напомним, ранее в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от 1500 до 2000 человек. Шведская Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации. Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.


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#Коран
#Копенгаген
#мусульмане
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В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды
22 июля 2023, 11:19

Фото:istockphoto/Tomwang112

46-летний курьер скончался в греческом городе Халкида.
Афинское агентство новостей AMHA пишет, что это первый летальный случай, который вызвала аномальная жара.
 
Мужчина работал в таверне-гриле без трудового договора. Он доставлял еду в полуденные часы. При этом правительство ограничило работы доставок еды с 12:00 до 17:00.
 
Сообщается, что мужчина вернулся домой после работы и почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
 
Точную причину смерти установят после вскрытия. Полиция подозревает владельца таверны в непреднамеренном убийстве. Мужчину арестовали, но потом по распоряжению прокурора отпустили.
 
В Греции установилась сильная жара из-за антициклона, прибывшего в Южную Европу из пустыни Сахары.

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#жара
#Греция
#курьер
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Журналиста «Известий» избили в караоке в Москве
В московском караоке журналисту «Известий» Кириллу Полякову нанесли несколько ударов по голове
22 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Москве в караоке избили журналиста «Известий» Кирилла Полякова. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что потасовка между охранником караоке и Поляковым началась из-за потерянного номерка. 37-летний журналист отдыхал в караоке «Москва 24» со своей супругой. На выходе из заведения журналист сказал, что потерял номерок от гардероба. Его попросили выплатить штраф, однако Поляков в грубой форме отказался это делать. 

По информации очевидцев, во время ссоры журналист «Известий» начал материться на охранника, после чего тот ударил Полякова несколько раз по голове. 

Сообщается, что сам Поляков рассказал врачам и полицейским, что его били ногами по голове, но данная информация не подтвердилась.

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#караоке
#Москва
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Тринадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии
22 июля 2023, 10:23

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что ДТП произошло около 8 часов утра в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту «Ростов — Махачкала», в салоне находились 20 пассажиров.

Все пострадавшие госпитализированы, в том числе и ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Новость дополняется.


Напомним, ранее в Серпухове мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.

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#Кабардино-Балкария
#ДТП
#автобус
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В Серпухове в результате ДТП между внедорожником и мотоциклом начался пожар
22 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что к приезду пожарных внедорожник полностью сгорел. Его водитель не пострадал. Мотоциклист в результате столкновения потерял сознание и получил легкие травмы. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.

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#ДТП
#Серпухов
#мотоциклист
#внедорожник
#пожар
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