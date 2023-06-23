В Москве трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский завил, что ВСУ начали третью волну контрнаступления, чтобы показать успехи к грядущему саммиту НАТО.

По его словам, ВСУ не удается прорвать линию российской обороны, несмотря на то, что от Днепра и до стыка в Запорожской области и ДНР «все полыхает». Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».



Кимаковский отметил, что в новую волну наступления ВСУ пошли для того, чтобы продемонстрировать успехи на линии боевого соприкосновения перед грядущим саммитом НАТО в Вильнюсе.



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Анастасия Крестьянова