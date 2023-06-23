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Трехлетняя девочка свалилась с балкона, который находился на шестом этаже
В Москве трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа. Малышку доставили в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Как сообщает Baza, инцидент произошел на Ясеневой улице. Мама ушла из дома к подруге, а трехлетнюю дочку оставила дома с братьями и сестрами. Ребята не увидели, как ребенок вышла на балкон, открыла раздвижные окна и упала вниз.
Под окнами дома девочку обнаружил прохожий, он же сразу же вызвал полицию. Девочка получила множественные ушибы, травмы головы и ссадины.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы бетонная плита рухнула со здания на две иномарки.
Как сообщает Baza, инцидент произошел на Ясеневой улице. Мама ушла из дома к подруге, а трехлетнюю дочку оставила дома с братьями и сестрами. Ребята не увидели, как ребенок вышла на балкон, открыла раздвижные окна и упала вниз.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы бетонная плита рухнула со здания на две иномарки.
Екатерина Шмакова