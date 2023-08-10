В Москве трое детей пострадали при возгорании электросамоката в квартире

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Минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.
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