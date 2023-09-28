В Москве трое агрессивных мигрантов угрожали москвичу на BMW ножом из-за обгона

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В Москве на Шоссе Энтузиастов трое неадекватных приезжих угрожали жителю столицы за обгон. В настоящее время их разыскивает полиция, объявлен план «Перехват», пишет Телеграм-канал Mash.
По словам потерпевшего, конфликт начался из-за того, что он на автомобиле BMW перестроился в правый ряд перед белым Hyundai. В Hyundai Solaris находились несколько мужчин с бородой, воспринявшие действия москвича как "дерзость". Они стали догонять BMW и выкрикивать, что не прочь поближе познакомиться с мамой обогнавшего их водителя.
В какой-то момент Hyundai сделал резкий рывок вперёд и затормозил, после чего из автомобиля вышли три человека и с ножами набросились на BMW. Попутно они выкрикивали угрозы и пытались выломать дверь.
Москвичу удалось скрыться от нападавших, в результате происшествия никто не пострадал.
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В какой-то момент Hyundai сделал резкий рывок вперёд и затормозил, после чего из автомобиля вышли три человека и с ножами набросились на BMW. Попутно они выкрикивали угрозы и пытались выломать дверь.
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Диана Аванесян