В Москве трое неизвестных открыли стрельбу по посетителю кафе

Фото: iStock/Savusia Konstantin
В Москве трое неизвестных выстрелили в посетителя кафе и скрылись с места преступления, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, происшествие случилось в столичном кафе «Мангал» на Михалковской улице.
Трое неизвестных зашли в заведение, выстрелили в посетителя и скрылись. По предварительной информации, подозреваемые передвигаются на автомобиле каршеринга.
49-летний пострадавший госпитализирован в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, преступников разыскивают.
Ранее в Новой Москве объявили план «перехват» из-за стрельбы на улице. Инцидент произошел в городе Щербинка. В результате стрельбы есть один раненный. При этом, инициаторы скрылись с места преступления на Porsche Cayenne.
Читайте также:
На Таганской площади в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже
Под Курском вынесли приговор женщине, выложившей в сеть интимное видео с бывшим
Трое неизвестных зашли в заведение, выстрелили в посетителя и скрылись. По предварительной информации, подозреваемые передвигаются на автомобиле каршеринга.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, преступников разыскивают.
Ранее в Новой Москве объявили план «перехват» из-за стрельбы на улице. Инцидент произошел в городе Щербинка. В результате стрельбы есть один раненный. При этом, инициаторы скрылись с места преступления на Porsche Cayenne.
Читайте также:
На Таганской площади в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже
Под Курском вынесли приговор женщине, выложившей в сеть интимное видео с бывшим
Евгения Парфентьева