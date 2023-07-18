В Москве трое рабочих потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях

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ЧП случилось на севере столицы. Трое человек потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях.
60tv сообщает, что люди потеряли сознание во время работ в районе Ленинградского шоссе. По данным Baza, рабочие чистили резервуар в районе дома №45 на Ленинградском шоссе.
Во время работы они потеряли сознание. Сейчас люди лежат на дне резервуара, их пытаются вытащить и откачать.
Ранее четверо рабочих в Мытищах погибли во время откачки воды, предварительно, из-за отравления угарным газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Отмечается, что тела четырех мужчин были обнаружены в коллекторе возле многоэтажки по улице Борисовка. Предположительно, они осуществляли откачку воду без индивидуальных средств защиты, в результате чего отравились угарным газом.
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Во время работы они потеряли сознание. Сейчас люди лежат на дне резервуара, их пытаются вытащить и откачать.
Отмечается, что тела четырех мужчин были обнаружены в коллекторе возле многоэтажки по улице Борисовка. Предположительно, они осуществляли откачку воду без индивидуальных средств защиты, в результате чего отравились угарным газом.
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Мария Фирсова