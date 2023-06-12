В Москве убит депутат Александр Колодич

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55-летнюю жену депутата госпитализировали со множественными ножевыми ранениями.
Александр Колодич являлся депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике
Ранее сообщалось, что в Калужской области школьники чуть заживо не сожгли восьмилетнего ровесника. Ребёнка госпитализировали, а потом доставили в Москву. У мальчика диагностировано 70% ожогов тела. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. На лечение школьника требуется около 1, 5 млн рублей. Деньги удалось собрать с помощью благотворителей.