В Москве уборщица «вычистила» из квартиры адвоката 8 миллионов рублей

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30 августа он решил проверить, как поживают его сбережения, размером в 538 тысяч рублей. Проверив «тайник», Шабал обомлел. Денег на месте не было.
Искать виновника пропажи долго не пришлось. На протяжении последних месяцев в квартире прибиралась 50-летняя клинер.
Женщину задержали. Уборщица не стала оправдываться и честно призналась, что действительно потихоньку выносила ценности из богатой квартиры адвоката.
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