В Москве умер мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова*

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Конфликт между блогером Евгением Понасенковым*, юристом Рамисом Зариповым и Дибровым случился 6 июня в Хамовниках. Сначала мужчины пытались уйти от пристававшего к ним незнакомца, а потом Зарипов толкнул его. После чего он упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась серьёзной: открытая проникающая черепно-мозговая травму, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа, пишет Baza.
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*признан в РФ иностранным агентом