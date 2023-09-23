В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова

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Тело писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова нашли в раздевалке после концерта Игоря Саруханова в Москве.
SHOT пишет, что 62-летний лайф-коуч накануне вечером отправился на квартирник с участием рок-певца в ресторан при отеле на Новинском бульваре. Мужчину без сознания на полу обнаружили другие зрители.
Прибывшие медики пытались реанимировать Косова, но не смогли и констатировали смерть. У мужчины обнаружили травму головы. По предварительной версии, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы опрашивают.
Юрий Косов инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял благотворительный фонд «Добродетель». Он является автором книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».
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Прибывшие медики пытались реанимировать Косова, но не смогли и констатировали смерть. У мужчины обнаружили травму головы. По предварительной версии, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы опрашивают.
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Мария Фирсова