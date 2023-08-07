В Москве умерла 15-летняя школьница от передозировки после аборта

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В одной из московских больниц скончалась 15-летняя девочка. Известно, что ранее она сделала аборт.
По данным «Московского Комсомольца», ЧП случилось в воскресенье днём в детской больнице им. Башляевой, куда в тяжёлом состоянии была доставлена 15-летняя жительница Северо-Западного округа Москвы.
Приятель 15-летней школьницы рассказал, что накануне в компании друзей употребили наркотики, купленный у неизвестного. Девочке стало плохо. Врачам не удалось её спасти.
По словам матери погибшей, школьница недавно сделала аборт, после чего её поставили на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.
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Приятель 15-летней школьницы рассказал, что накануне в компании друзей употребили наркотики, купленный у неизвестного. Девочке стало плохо. Врачам не удалось её спасти.
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Мария Фирсова