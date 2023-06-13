В Москве уролог напал с ножом на хирурга из-за кабинета

Фото: Фотобанк Московской области
Mash: В Москве уролог напал с ножом на хирурга, с которым он не мог поделить кабинет
В Москве уролога клиники «Московский доктор» подозревают в вооруженном нападении на хирурга. Конфликт между коллегами возник из-за кабинета, который врачи не смогли поделить. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что в июне текущего года 46-летний хирург осуществлял в своем кабинете прием пациентов. Неожиданно туда зашел 40-летний уролог и его пациент, которому врач стал делать ему перевязку. Хирурга возмутило поведение коллеги, и он сделал ему замечание, однако врач ответил грубость.
Спустя несколько дней уролог подстерег хирурга возле клиники на Коктебельской улице и между ними произошла словесная перепалка. После этого уролог достал нож и нанес удар по указательному пальцу коллеги. После этого нападавший скрылся с места происшествия.
Пострадавший медик обратился в правоохранительные органы. В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве избили российского сенатора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации говорится, что в июне текущего года 46-летний хирург осуществлял в своем кабинете прием пациентов. Неожиданно туда зашел 40-летний уролог и его пациент, которому врач стал делать ему перевязку. Хирурга возмутило поведение коллеги, и он сделал ему замечание, однако врач ответил грубость.
Пострадавший медик обратился в правоохранительные органы. В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве избили российского сенатора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян