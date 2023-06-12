В Москве в аварии погиб мотоциклист

istockphoto/JTeivans
ДТП случилось на востоке столицы
РЕН ТВ пишет, что мотоцикл столкнулся с иномаркой. В результате ДТП погиб мотоциклист.
Авария произошла на 4-й Гражданской улице.
Ранее сообщалось, что в Казани в аварии погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова. «Вечерняя Казань» сообщает, что девушка вместе с бойфрендом ехала на мотоцикле в сторону микрорайона Дербышки. Им навстречу выехала легковушка, водитель которой хотел завернуть на заправку, но в бампер врезался мотоцикл.
Авария произошла на 4-й Гражданской улице.
Мария Фирсова