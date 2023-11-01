В Москве в аварии с несколькими авто пострадали четыре человека

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На юго-востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.
Также известно, что не произошло разлива топлива, поэтому возгорание транспортных средств не последовало.
Ранее сообщалось, что в Москве под колёсами собственного автобуса погиб водитель. Мужчина припарковал транспортное средство и вышел из кабины, после чего автобус начал самопроизвольное движение и наехал на водителя.
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По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Москве под колёсами собственного автобуса погиб водитель. Мужчина припарковал транспортное средство и вышел из кабины, после чего автобус начал самопроизвольное движение и наехал на водителя.
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Анастасия Чинкова