В Москве в элитном бизнес-клубе Club 500 проходят задержания

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Массовые задержания проходят в московском элитном бизнес-клубе Club 500.
SHOT пишет, что на месте работают сотрудники ФСБ, налоговой, Управления Экономической Безопасности и следователи. Несколько десятков сотрудников клуба не могут выйти из здания около трёх часов.
Club 500 — международный закрытый премиальный бизнес-клуб. Одним из основателей является бизнесмен и автор книг «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.
Учредители заявляли, что резиденты клуба — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Сегодня в календаре Club 500 был только бизнес-завтрак.
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Club 500 — международный закрытый премиальный бизнес-клуб. Одним из основателей является бизнесмен и автор книг «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.
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Мария Фирсова