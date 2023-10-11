Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир

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В Москве в ванной комнате одной из квартир жилого дома на ул. Фабрициуса найдено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На месте происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемые орудия преступления», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Также ведется работа по вычислению преступника. Расследование дела контролирует прокуратура.
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