В Москве в квартире взорвался сейф в момент открытия

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На юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии, пострадал один человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.
«При вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зеленодольская произошел взрыв», - цитирует РИА Новости слова своего собеседника.
Он добавил, что взрывной волной в квартире выбило окна. При этом пострадал мужчина, который открывал сейф. Он госпитализирован, однако пока о его состоянии точной информации нет. Полиция выясняет обстоятельства, при которых прогремел взрыв.
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