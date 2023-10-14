В Москве в ливневом коллекторе обнаружили два трупа

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Два трупа извлекли из ливневого коллектора в Северном Бутове.
360tv пишет, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.
Ранее сообщалось, что три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области.
Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
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Ранее сообщалось, что три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области.
Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова