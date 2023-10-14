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В Москве в ливневом коллекторе обнаружили два трупа

14 октября 2023, 17:57
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два трупа извлекли из ливневого коллектора в Северном Бутове.
360tv пишет, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области.


Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.
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#москва
#чп
#полиция
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При израильских обстрелах погибли десять врачей, заявили в секторе Газа
Минздрав: при израильских обстрелах сектора Газа погибли десять врачей
14 октября 2023, 18:41

Фото: iStock/Soumen Hazra

Министерство здравоохранения анклава со ссылкой на председателя местного комитета скорой помощи сообщило, что порядка десяти медиков в секторе Газа погибли в результате израильских бомбардировок, еще 27 получили ранения.
Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле граждан РФ после атаки движения «ХАМАС» выросло до 16 человек. Посольство РФ сообщает, что ещё 8 россиян числятся в списках пропавших без вести.

Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#человек
#операции
#пропуска
#оон
#посольство
#рф
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В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
14 октября 2023, 18:11

Фото: Фотобанк Московской области

7-летний мальчик и его родители погибли в аварии с двумя фурами в Челябинской области.
В региональном УГИБДД сообщает, что авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.

В Kia Rio находились 37-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 7-летний сын. Все они скончались на месте происшествия.
 
Проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком. 44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.

На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.

Проводится доследственная проверка.

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#челябинск
#дтп
#аварии
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Победителю шоу «Танцы» Щебету грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
14 октября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Победителю шоу «Танцы» Дмитрию Щебету грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе.

Во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее.  Его задержали и увезли в полицейский отдел.

У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества. Однако из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ».

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Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трёх девочек в соцсетях

Мужчина облил девушку кипятком в московском метро
#наркотики
#метро
#проверки
#такси
#шоссе
#хранение
#депутаты
#дпс
#танцы
#шоу
#сотрудники
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В Приморье 7-летняя девочка заблудилась и провела ночь в лесу
14 октября 2023, 17:19

Фото: istockphoto/aga7ta

Приморские полицейские нашли 7-летнюю девочку, заблудившуюся в лесу.
Управление МВД РФ по региону сообщает, что в пятницу в полицию обратилась 35-летняя жительница Фокино. У неё пропала 7-летняя дочь. Она ушла из дома и не вернулась. Ребёнка искали полицейские из двух приморских городов - Фокино и Большого Камня.

В поисках были задействованы сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. 300 волонтёров общественной организации «ПримПоиск» подключились к поиску ребёнка. Девочку искали всю ночь: проверялись подвалы, заброшенные здания, искали на детских площадках.
 
В итоге инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Большекаменский» капитаны полиции Дмитрий Лисица, Яна Дьяченко и лейтенант полиции Антон Карпинский нашли девочку ранним утром 14 октября в районе посёлка Волчанец.
 
Девочка рассказала, что она гуляла и увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Она переночевала в лесу, а потом продолжила поиски дороги домой.
 
Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей девочки к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».
 
Сотрудники Госавтоинспекции будут поощрены.

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В Пермском крае полицейский переехал пьяного пожарного

На юге Сахалина пропали охотники

Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трёх девочек в соцсетях
#полиция
#дети
#ребёнок
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В Пермском крае полицейский переехал пьяного пожарного
14 октября 2023, 16:52

Фото: Фотобанк МО

В Пермском крае в селе Юсьва лейтенант полиции на машине ехал домой и не заметил пожарного, который лежал на дороге.
Телеграм-канал 112 пишет, что сотрудник полиции переехал пожарного. ЧП случилось поздно вечером.

На проезжей части лежал пожарный из местной пожарной части. Он уснул прямо на дороге после употребления алкогольных напитков.

Пострадавшего госпитализировали в больницу города Кудымкар. У него диагностированы переломы ключицы и рёбер.

Полицейский, переехавший пострадавшего, был трезв. Проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене мужчина плеснул горячий чай в девушку и сбежал. Инцидент случился на станции «Царицыно». Злоумышленник заказал в мини-кафе чай. Бариста принесла ему напиток. Мужчина взял стакан с кипятком и вылил на девушку.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Из парижского Лувра эвакуировали около трёх тысяч посетителей

На юге Сахалина пропали охотники
#чп
#полиция
#пожарный
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Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трёх девочек в соцсетях
SHOT: Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трех девочек в соцсетях
14 октября 2023, 15:58

Фото: iStock/AlexLinch

Кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трёх девочек в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 38-летний политик Кирилл Жильцов зарегистрировался в социальных сетях под именем Михаил Иванов. В период с декабря 2020 по март 2021 года он совращал трех девочек 16 и 17 лет непристойными сообщениями.

Как утверждает сам злоумышленник, в его сообщениях не было призыва к сексу, однако он просил своих жертв отправить фотографии половых органов. Полицейские задержали Жильцова. Ему грозит обвинение по статье развращения несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками.

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Во Франции задержали двух белорусов на фоне нападения на школу, пишут СМИ

Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками
#обвинение
#танцы
#полицейские
#шоу
#мужчина
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Из парижского Лувра эвакуировали около трёх тысяч посетителей
14 октября 2023, 15:20

Фото: istockphoto/king_tut

Примерно 3 тысячи посетителей Лувра эвакуированы из-за угрозы взрыва.
Parisien пишет, что посетителей одного из самых известных мировых музеев пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва. Музей получил сообщения о бомбе.
 
Также Лувр сообщал о решении закрыться для посетителей «из соображений безопасности». Заявление вышло после того, как накануне во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Накануне в городе Аррас в школе произошло нападение, погиб учитель.
 
«По нашей информации, речь идёт об угрозе взрыва бомбы, прозвучавшей, когда в музее находились около трёх тысяч человек, которых пришлось эвакуировать», - говорится в сообщении издания Parisien.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.

Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.

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Во Франции число задержанных из-за нападения в школе выросло до 10 человек

Во Франции задержали двух белорусов на фоне нападения на школу, пишут СМИ
#париж
#франция
#террористы
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В Непале россиянка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири
14 октября 2023, 15:04

Фото: istockphoto/Olga Gudumac

Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину и пропала без вести.
Himalayan Times сообщает, что российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, которая находится в Непале.
 
ЧП случилось примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
 
«Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров»,-сказано в сообщении.
Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель рассказал, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.

Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане. Альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.

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#альпинист
#горы
#чп
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В Липецкой области погиб 8-летний мальчик из Балашихи
14 октября 2023, 14:42

Фото: istockphoto/patpitchaya

8-летний мальчик запутался в самодельных качелях и погиб.
РЕН ТВ пишет, что трагедия случилась 12 октября в селе Стегаловка. Второклассник приехал из подмосковной Балашихи в гости к бабушке.
 
Ребёнок захотел покататься на качелях во дворе дома. Он запутался в верёвке, которая захлестнула шею, из-за чего мальчик задохнулся. Взрослые не сразу увидели, что произошло. Приехавшие на место врачи помочь ребёнку уже не смогли.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб после обрушения на него бетонной плиты во время ремонтных работ на северо-востоке Москвы.

Отмечается, что ЧП произошло на Стрелецкой улице. 25-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

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В Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
#дети
#балашиха
#чп
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