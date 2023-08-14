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В Москве в мусорном пакете нашли человеческие кости и череп

Череп и кости человека нашли в мусорном мешке в Москве
14 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Накануне вечером, волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружил мусорный мешок с человеческими черепом, костями и зубами. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Находка обнаружена на улице Земляной Вал в Москве.

По словам собеседника телеканала, в мешке также были найдены фрагменты одежды. В настоящее время, останки человека направлены на экспертизу для установления личности погибшего.


Ранее, в доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни. Следственные органы установили, что кости принадлежат женщине, убитой в 2010 году.

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#маньяк
#человек
#москва
#происшествия
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На Украине задержали мужчину, который помогал военнообязанным выезжать из страны
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов за границу за деньги
14 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В украинском городе Черновцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконной отправке уклонистов за границу, сообщили представители Государственного бюро расследований в своем Telegram-канале.
«В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу. Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией», - прокомментировали ситуацию в бюро.  

При этом, известно, что сбежать от ВСУ с помощью задержанного стоило от 3,5 до 5 тысяч евро.  

Сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.  

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. По его словам, наступление, которое проводят ВСУ затянулось и его нужно довести до ума. Депутат отметил, что для реализации задуманного, Украине может потребоваться больше военнослужащих.

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#украина
#мобилизация
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Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза
Сантехник подал в суд на Блиновскую за то, что она не доплатила ему за прочистку туалета
14 августа 2023, 15:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сантехник потребовал от самой популярной в России ведущей мотивационных тренингов Елены Блиновской 200 тысяч рублей за то, что ее супруг не доплатил ему за прочистку туалетов, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 45-летний Олег Шаран из Великого Новгорода подрабатывал сантехником. В один прекрасный день он увидел заказ от семьи Блиновской и заявил, что легко справится с их проблемой. Супругам требовал прочистить трубы в санузле. Свою задачу Шаран выполнил быстро и качественно, однако, получил от мужа блогерши сумму меньше заявленной. Когда он попытался потребовать остальное – то получил отказ.

Сантехник подал иск в один из судов Москвы, однако, неверно составил заявление. В иске, составленном на имя Блиновской, претензии выставлялись ее супругу. Документ, разумеется не приняли, но Шаран собирается добиться справедливости и составить новый иск.

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#суд
#трубы
#москва
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В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, найденного в Митино
На стройке ЖК «Митинский лес» раскопали зубы и чешуи принадлежащие, предположительно, динозавру
14 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/Warpaintcobra

В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино, их публикует Telegram-канал SHOT.
В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.
Уже сейчас на место прибыли полицейские, которые пытаются установить, кому именно принадлежат пугающие раскопки. 

Напомним, утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение. Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.

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#москва
#зубы
#полиция
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Семь человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде
14 августа 2023, 15:04

Фото: Istockphoto / upixa

Семь человек, пострадавших в результате взрыва, остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Пациентов, поступивших ранее в реанимацию, перевели на стационарное лечение в связи с улучшением состояния. Медицинская помощь оказывается всем в полном объёме», – сказали в министерстве «Интерфаксу».
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
 
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Обвиняемый отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву. 

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#взрыв
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#больница
#подмосковье
#московская область
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Суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за ЛГБТ-сцену в кино
Тверской суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за маркировку фильма с ЛГБТ-сценами
14 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы оштрафовал сервис «Мегафон ТВ» за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ-сценами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В марте Роскомнадзор провел проверку сервиса и выяснило, что фильм «Любовь, любовь, любовь», в котором присутствую сцены с представителями ЛГБТ, имеет возрастной рейтинг 16+, вместо положенного 18+.  

В компании ответили, что выставили маркировку 18+ еще в феврале, несмотря на рейтинг в прокатном удостоверении.  

Суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.  

Ранее Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации «Википедии» об использовании ядерного оружия в ходе проведения СВО и депортации детей в Россию с территории Украины, которая, якобы, была произведена принудительно.

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#роскомнадзор
#лгбт
#суд
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Самокатчик сбил няню с грудным ребёнком и скрылся
Kub Mash: В Краснодаре самокатчик сбил няню с грудным ребёнком
14 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/Sinicakover

Няню с грудным ребёнком сбил самокатчик в Краснодаре. В результате происшествия, у младенца сломана ключица, у девушки - ушибы и гематома на голове. Об этом сообщает телеграмм-канал Kub Mash.
По информации портала, девушка с 10-месячным ребенком на руках переходила дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент неизвестный мужчина на электросамокате сбил ее с ног.  

Няня мальчика пыталась уберечь ребенка от травм, упав на спину. В результате происшествия, девушка ушиблась и получила травму головы, у ребенка диагностировали перелом ключицы. 

После инцидента, мужчина, управляющий электросамокатом скрылся. Его разыскивают правоохранительные органы. 

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#электросамокат
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В Петербурге женщина обстреляла дверь квартиры, когда к ней пришли полицейские
В Питере женщина открыла стрельбу, чтобы ее попытались вызволить из квартиры
14 августа 2023, 14:02

Фото: iStock/ipopba

В Санкт-Петербурге полицейские приехали на вызов к запертой в квартире женщине, однако, она открыла по ним стрельбу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что услышал в соседней квартире женские крики. Выйдя на балкон, он увидел по соседству женщину, которая заявила, что друзья заперли ее в квартире два дня назад и уехали.

Прибывшие на место происшествия полицейские постучались в квартиру, после чего из нее раздался выстрел. Дверь отперли, и нашли там 24-летнюю женщину из Читы, которая рассказала что употребляла некие вещества, после чего отключилась и очнулась запертой в этой квартире.

Разрешение на оружие, из которого стреляла пленница, так и не нашли.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

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В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже

Воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин в Подмосковье

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
 
 
 
  
 
 
#санкт-петербург
#стрельба
#полиция
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В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже
14 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/eranicle

В Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Об этом сообщает телеграм-канал «Онлайн Дагестан».
Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Халилова. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. 

В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.

Уточняется, что девочки вместе с мамами приехали на отдых без отцов. Ночью женщины решили отправиться в клуб.

Напомним, ранее в Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила.  Пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника. 

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#школьница
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Воспитатель детсада убила мужа и продолжила готовить ужин
Воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин в Подмосковье
14 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Подмосковье воспитательница детского сада убила мужа, пока готовила ужин. Она зарезала его кухонным ножом, а затем продолжила готовить. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Женщина работала в частном детском саду в Королеве. В один из вечеров, она вместе с супругом распивала спиртные напитки и готовила ужин. В какой-то момент, супруги поссорились, и женщина нанесла мужу несколько ножевых ударов в живот и грудь, после чего продолжила готовить ужин.  

Мужчина отправился в ванную комнату самостоятельно, однако, так и не вышел из нее. Через некоторое время, воспитательница детского сада сообщила соседям, что у нее умер муж, предварительно скрыв следы преступления.  

По информации портала, женщина ранее была судима за нанесение побоев, проводится проверка. 
 
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