В Москве в мусорном пакете нашли человеческие кости и череп

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Накануне вечером, волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружил мусорный мешок с человеческими черепом, костями и зубами. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Находка обнаружена на улице Земляной Вал в Москве.
По словам собеседника телеканала, в мешке также были найдены фрагменты одежды. В настоящее время, останки человека направлены на экспертизу для установления личности погибшего.
Ранее, в доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни. Следственные органы установили, что кости принадлежат женщине, убитой в 2010 году.
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По словам собеседника телеканала, в мешке также были найдены фрагменты одежды. В настоящее время, останки человека направлены на экспертизу для установления личности погибшего.
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Анастасия Крестьянова