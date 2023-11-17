В Москве в полицию доставили 139 человек после драки на стройке

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139 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в столице.
Об этом рассказал начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
ЧП случилось 16 ноября. Предварительно, между рабочими случился бытовой конфликт, переросший в потасовку, после которой двоим потребовалась медицинская помощь.
По словам одного из участников драки, конфликт возник из-за того, что рабочие не смогли соблюсти очередь в столовой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлечены более 76 человек.
Ранее во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей.
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Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей
ЧП случилось 16 ноября. Предварительно, между рабочими случился бытовой конфликт, переросший в потасовку, после которой двоим потребовалась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлечены более 76 человек.
Ранее во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей.
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Мария Фирсова