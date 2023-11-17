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В Москве в полицию доставили 139 человек после драки на стройке

17 ноября 2023, 17:10
Фото: istockphoto/ilkercelik

Фото: istockphoto/ilkercelik

139 человек доставили в отдел полиции после драки на стройке в столице.
Об этом рассказал начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

ЧП случилось 16 ноября. Предварительно, между рабочими случился бытовой конфликт, переросший в потасовку, после которой двоим потребовалась медицинская помощь.


По словам одного из участников драки, конфликт возник из-за того, что рабочие не смогли соблюсти очередь в столовой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлечены более 76 человек.

Ранее во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей.

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В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
17 ноября 2023, 17:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что авария произошла на перекрёстке улиц Инженерная и Киевская. Черный внедорожник влетел в остановку, на которой находились люди, ждавшие общественный транспорт. По предварительным данным, погиб мальчик, которому было около восьми лет.

Кроме того, пострадали два человека: пешеход, а также водитель автомобиля. Однако, по словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться из машины.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей
17 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Zephyr18

Во Франции ищут мужчину, сбежавшего после нападения на жену при детях.
Actu17 пишет, что 16 ноября житель Ниццы находился вместе со своей супругой и тремя детьми в возрасте 18, 14 и 10 лет.
Между супругами начался конфликт. Мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он три раза выстрелил в сторону жены. Одна пуля попала прямо в голову.

48-летняя женщина была госпитализирована. Врачи дают положительный прогноз. Пострадавшей ничего не угрожает.

Её муж, уроженец Кабо-Верде, сбежал с места происшествия. Его ищут.

Ранее житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.

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Губернатор Астраханской области Бабушкин встретится с жильцами рухнувшего дома
17 ноября 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретится с жильцами частично обрушившегося жилого дома. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что встреча пройдёт завтра, 18 ноября. 

По словам Бабушкина, в настоящее время в пункте временного размещения находится три человека, остальные жильцы рухнувшего дома временно разместились у родственников и друзей. 

Также глава региона рассказал, что в администрации ведутся консультации, где можно узнать всю необходимую информацию. Отмечается уже 120 обратившихся. К каждому жителю прикрепляется куратор, который окажет помощь в восстановлении документов, оформлении выплат и иных вопросах.

Кроме того, по поручению Бабушкина, предоставление выплат жильцам обрушившегося дома будет производиться даже в выходные дни. 

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В Воронеже посетитель бара бросил бомбу в работницу из-за плохого алкоголя
17 ноября 2023, 15:56

Фото: iStock/blinow61

Посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя. Об этом РИА Новости сообщили в ГУМВД по региону.
Отмечается, что житель Воронежа пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину. Отмечается, что работница получила незначительные повреждения. 

Скрывшегося с места происшествия мужчину оперативно нашли сотрудники полиции и доставили в отделение, где он рассказал о причине содеянного. 

В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а осколки взорвавшейся бомбы отправлены на экспертизу.

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Уральцу, после утечки газа в квартире которого погибли люди, вынесли приговор
17 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Rawf8

Златоустовский городской суд вынес приговор мужчине, после утечки газа в квартире которого погибли пять человек, об этом сообщили в пресс-центр прокуратуры по региону.
По информации ведомства, мужчина установил у себя дома новую газовую колонку не проведя никаких необходимых проверок. В результате, в ноябре 2021 года в многоквартирном доме произошла утечка газа, пять человек погибли. Причиной тому стала эта самая неверно установленная колонка. 

Отмечается, что мужчина сдавал свою квартиру в аренду и сам в ней не жил.

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд признал жителя Челябинской области виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#погибшие
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Появились подробности смерти 16-летней девушки, чье тело нашли в парке
В крови умершей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского обнаружили кофеин
17 ноября 2023, 15:33

Фото: istock / Bogdanhoda

В крови шестнадцатилетней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую нашли в августе мертвой, обнаружили кофеин.
Об этом рассказал отец погибшей Александр Ильиных изданию URA.RU.

«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — обхяснил отец. 
Ранее была версия, что она могла отравиться энергетиками. 

Напомним, тело девочки нашли в овраге в Каменске-Уральском. Подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры смогли собрать видео, чтобы понять, как перемещалась девушка. Выяснилось, что мужчина ехал за ней. Он заявил, что не убивал ее, а только взял телефон, который позже закопал. 

Сейчас Голиков находится под арестом. Расследование инцидента продолжается.

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Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы
«112»: пенсионер начал стрелять в метро Москвы из-за шаурмы
17 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что утром 17 ноября 75-летний пенсионер вступил в конфликт с продавцом ларька по продаже фастфуда неподалёку от станции метро «Рязанский проспект». После словесной перебранки мужчина ушёл, но вскоре вернулся с помповым ружьём «Бекас-3». Между мужчинами произошла драка, которая переместилась в вестибюль станции метро. Во время потасовки оружие выстрелило в потолок. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пенсионера. В результате стрельбы никто не пострадал. 

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее полиция сообщала, что у стрелка имеется разрешение на хранение оружия, а также удостоверение охранника. 

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После смерти заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ
17 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / Maddie Red Photography

В Екатеринбурге спецназ провел обыск в СИЗО-1 после происшествия со смертью двух заключенных.

Как сообщает E1.ru, был проведен крайне жесткий обыск.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — рассказала изданию родственница одного из заключенных.
Кроме того, там также заметили несколько высокопоставленных работников ГУФСИН, приехавших с проверками.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что при обыске не было обнаружено нарушений законодательства РФ. Он заявил, что это рядовой событие и никто никого дубинками не избивал. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего парня, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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Mash: Десять офисных сотрудников едва не погибли от удушья в Подольске
17 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В офисном центре Подольска десять сотрудников внезапно ощутили приступ удушья, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, работники фирмы по строительству и обслуживанию нефтегазовой отрасли внезапно ощутили стойкий запаха гари. У людей начала кружиться голова, а некоторые и вовсе стали задыхаться.

Выяснилось, что прямо под офисом располагается кафе с халяльной печью, которую начали коптить. Именно она едва не послужила причиной массовой трагедии. 

К счастью, людям удалось вовремя выбраться из заполненного копотью помещения. В настоящий момент их осматривают врачи.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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