В Москве в сгоревшей квартире обнаружен труп женщины

Фото: iStock/vmargineanu
«В квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1949 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что для выяснения точных причин возникновения возгорания будет проведена техническая экспертиза. Прокуроры Пресненской межрайонной прокуратуры контролируют ход доследственной проверки, которая назначена по данному факту.
Читайте также:
Крупнейший лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали
В Пермском крае женщина погибла в результате пожара в жилом доме
Установлен виновник крупного лесного пожара в Геленджике