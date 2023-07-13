В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову

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В начале июля 76-летняя советская и российская актриса почувствовала себя плохо. С болями в животе она обратилась в несколько столичных клиник.
Mash пишет, что актрису госпитализировали: у неё нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.
Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.
Все спектакли с участием актрисы в московском «Современнике» отменены на неопределенный срок.
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Мария Фирсова